الجزائر 3 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واسدعت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" إلى تطوير منصة إلكترونية للتعليم والتدريب الفني والمهني، تعد بمثابة حاضنات رقمية تحفز على الإبداع والابتكار.جاء ذلك خلال المؤتمر الثالث للوزراء والقيادات المسؤولة عن التعليم والتدريب الفني والمهني في الوطن العربي الذي اختتم أعماله بالعاصمة الجزائرية اليوم.وطالب المؤتمر ضمان تكافؤ فرص التعليم والتدريب الفني والمهني لمختلف شرائح المجتمع، إضافة إلى تضمين مفاهيم الاقتصاد الأخضر في مناهج التعليم والتدريب الفني والمهني، وتطوير البنى التحتية لقطاع التعليم والتدريب الفني والمهني.وأقر المؤتمر دعم الصومال للاستفادة من تجارب الدول الرائدة في مجال التكوين والتدريب الفني المهني، وأن تقوم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالتنسيق والدعم الفني لها.//انتهى//23:23ت م0189