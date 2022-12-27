لندن 3 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 27 ديسمبر 2022 م واساستعاد تشيلسي نغمة الانتصارات بفوزه 2 - صفر على ضيفه بورنموث في ملعب ستامفورد بريدج اليوم؛ ليحقق أول انتصار له في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم منذ منتصف أكتوبر.هز كاي هافرتس وميسون ماونت الشباك في الشوط الأول الذي هيمن فيه تشيلسي على اللعب، لكن أصحاب الضيافة كان بوسعهم الفوز بعدد كبير من الأهداف بالنظر إلى نسبة الاستحواذ على الكرة والفرص الكثيرة التي لاحت لهم.وأنهى تشيلسي سلسلة من خمس مباريات بالدوري لم يذق فيها طعم الانتصار، ليتقدم مركزاً واحداً في الترتيب إلى المركز الثامن برصيد 24 نقطة.وخسر بورنموث الآن للمرة الرابعة في آخر خمس مباريات خاضها في الدوري؛ ليتوقف رصيده عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.//انتهى//23:24ت م0190