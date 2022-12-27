بغداد 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واسسيطر الدفاع المدني مساء الثلاثاء على حريق مصفاة الكوير النفطي في محافظة أربيل بالعراق، دون تسجيل خسائر بشرية.وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني في المحافظة سركوت كارش، أن الدفاع المدني سيطر على الحريق بالكامل دون وقوع خسائر بشرية، مشيراً إلى أن تسعة من خزانات الوقود تضررت بالحريق، وأن التحقيق مستمر لمعرفة أسباب الحادث الذي استمر لساعات.// انتهى //00:38ت م0002