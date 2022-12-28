رياضي / الدوري الإنجليزي الممتاز : مانشستر يونايتد يتغلب على نوتينغهام فورست بثلاثية نظيفة
الأربعاء 1444/6/4 هـ الموافق 2022/12/28 م واس
مانشستر 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واس
تغلب فريق مانشستر يونايتد على نوتينغهام فورست بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب أولد ترافورد ، وذلك ضمن مباريات الجولة الـسابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وأحرز مانشستر الهدف الأول في الدقيقة 19 والهدف الثاني في الدقيقة 22 والهدف الثالث في الدقيقة 87 ، وبهذا الفوز يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 29 نقطة ، فيما بقي نوتينغهام فورست في المركز التاسع عشر برصيد 13 نقطة.
// انتهى //
02:14ت م
0005