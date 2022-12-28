مانشستر 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واستغلب فريق مانشستر يونايتد على نوتينغهام فورست بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب أولد ترافورد ، وذلك ضمن مباريات الجولة الـسابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وأحرز مانشستر الهدف الأول في الدقيقة 19 والهدف الثاني في الدقيقة 22 والهدف الثالث في الدقيقة 87 ، وبهذا الفوز يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 29 نقطة ، فيما بقي نوتينغهام فورست في المركز التاسع عشر برصيد 13 نقطة.// انتهى //02:14ت م0005