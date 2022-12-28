القاهرة 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واسأقيمت مساء أمس الثلاثاء مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات بطولة الأندية العربية لتنس الطاولة ( رجال ) التي يستضيفها مجمع الصالات بملعب القاهرة الدولي خلال الفترة من 25 وحتى 31 ديسمبر الجاري.وتمكن الأهلي المصري ضمن المجموعة الأولى من تحقيق الفوز على نظيره فريق الأهلي مدني السوداني بنتيجة 3 - 0، وفي المجموعة الثانية نجح فريق إنبي المصري في مواصلة تألقه وتحقيق فوزاً صعباً على فريق قطر القطري بنتيجة 3 - 1 ، كما تمكن الزمالك المصري ضمن المجموعة الثالثة من الفوز على المجمع الرياضي الفلسطيني بنتيجة 3 - 0.وضمنت الفرق المصرية الثلاث بهذه النتائج صدارة المجموعة ليتأهلوا إلى الدور ربع النهائي.وفي المجموعة الرابعة حقق فريق سار البحريني المركز الأول ليضمن التأهل إلى ربع النهائي، كما تأهل ضمن المجموعة الخامسة كل من البحرين البحريني والسد القطري.ومن المقرر أن تستكمل مباريات البطولة اليوم الأربعاء، حيث يلتقي الفحيحيل الرياضي الكويتي مع نظيره جمعية شبيبة الخروب الجزائري، كما سيواجه مدينة الحسين للشباب الأردني نظيره نادي قطر القطري.كما أجريت قرعة مباريات الدور ربع النهائي عقب نهاية المباريات، و التي أسفرت عن المواجهات التالية: (الأهلي المصري ضد البحرين البحريني)، (الزمالك المصري ضد الفائز من مدينة الحسين للشباب الأردني أو قطر القطري)، (سار البحريني ضد السد القطري)، (إنبي المصري ضد الفائز من الفحيحيل الكويتي أو جميعة شبيبة خروب الجزائري).// انتهى //03:00ت م0006