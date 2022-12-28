إسلام آباد 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم رفع مستوى الإجراءات الأمنية في العاصمة إسلام آباد مع وضع شرطة إسلام آباد خطة أمنية حديثة تحسباً لوقوع أعمال إرهابية.واهتمت باتفاق باكستان وأوزبكستان على تعزيز العلاقات التجارية، والإنهاء المبكر لاتفاقيات تتعلق بتعزيز الاستثمار ورفع الحجم التجاري إلى مليار دولار.وتابعت الجهود التي تبذلها الحكومة الباكستانية لتحسين الوضع الاقتصادي والسيطرة على التضخم ومعالجة نقص الطاقة في البلاد.وأشارت إلى فرض السلطات الباكستانية ضوابط احترازية على السياح في الداخل للحد من وقوع أي حوادث بسبب الازدحام الذي يزداد في المنتزهات الجبلية أثناء تساقط الثلوج.وتناولت زيارة وفد الحكومة الصومالية برئاسة وزير الداخلية والشؤون الفيدرالية والمصالحة الصومالي أحمد معلم فقي، الذي يزور باكستان لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.وعرجت صحف إسلام آباد على متفرقات منها موجة البرد القارس التي جمدت مظاهر الحياة العامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان وأدت إلى سقوط ضحايا، وإعلان منظمات دولية تعليق نشاطهما في أفغانستان بعد أن أمرت حركة طالبان بحظر عمل النساء في المنظمات غير الحكومية، وقلق منظمة الصحة العالمية من انتشار فيروس كورونا في الصين بمستويات خطيرة.// انتهى //05:12ت م0009