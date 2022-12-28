الطائف 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واساختتمت بالنادي الثقافي الأدبي بالطائف مساء أمس فعاليات الطائف عاصمة الشعر العربي 2022 التي تنظمها جماعة فرقد الإبداعية بأدبي الطائف، مستضيفة عددا من شعراء جماعة عبقر الأدبية بنادي جدة الأدبي، وهم الدكتور يحيى الزبيدي، والدكتورة مها محمد العتيبي، و عبدالملك الخديدي، وعامر الجفالي.وقسمت الأمسية إلى ثلاث جولات، استهلها الشاعر يحيى الزبيدي الذي اتسمت أشعاره بالعاطفة والوجدان. وثنَّى بالدكتورة مها محمد العتيبي، التي اتسمت نصوصها بالرومانسية الحديثة، تلاها عبدالملك الخديدي الذي اهتم بإلقاء نصوصه الساعية إلى الإصلاح الاجتماعي، والحكمة والطبيعة، ليختم الجولات عامر الجفالي الذي نحت نصوصه نحو الحداثة الشعرية .واختتمت الأمسية بتوقيع الدكتورة مها العتيبي ديواني: (حنين بين قوسين)، و(اشددْ بكفِّكَ أحلامي فقد أصلُ) . بعدها كرم الضيوف بالدروع وشهادات التقدير من رئيس النادي.// انتهى //07:20ت م0011