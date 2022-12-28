سيئول 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واسأعلن معهد الطيران والفضاء في كوريا الجنوبية اليوم أن أول مركبة مدارية قمرية للدولة دخلت مدار القمر بنجاح للقيام بالمهمة المخطط لها قبل يومين من الموعد المتوقع.وأوضح المعهد أن المركبة "دانوري" دخلت مدار القمر أخيرًا، وتدور حاليًّا حول القمر بعد ثلاث جولات من مناورات الإدراج في المدار القمري منذ المرة الأولى التي أجريت في 17 ديسمبر.ومن المقرر أن تقوم المركبة الفضائية بقياس التضاريس والقوة المغناطيسية وأشعة جاما وغيرها من سمات سطح القمر باستخدام ست أدوات على متنها خلال مهمتها التي تستغرق عامًا وتبدأ في يناير، كما سيحدد المسبار مواقع الهبوط المحتملة للبعثات القمرية المستقبلية.// انتهى //07:55ت م0014