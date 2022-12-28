مكة المكرمة 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واساكتست الأرض برونقها الجميل وكأنها توحي برائحة الورد ، واستحالت ظاهر الأرض خضراء جميلة كالعنبر والمسك وبها زرع بهيج يسر الناظرين, كما انتشرت مناقع الماء في العديد من المواقع من المنتزهات البرية؛ وذلك جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على مكة المكرمة ومحافظاتها مؤخرا.وانتشر أهالي المنطقة برفقة عوائلهم في المنتزهات والمخيمات البرية حول العاصمة المقدسة وفي أجزاء متفرقة في العديد من المنتزهات البرية حول مكة المكرمة ومنها منتزه المغمس وعين شمس والبرزة والبيضاء وطفيل وهدى الشام، مصطحبين أطفالهم للاستمتاع معهم بالأجواء الرائعة وممارسة النشاطات المختلفة، ومنها إقامة حفلات الشواء والسمر في الهواء الطلق حتى ساعات الصباح الأولى.// انتهى //08:49ت م0015