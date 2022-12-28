نجران 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واسطرحت أمانة منطقة نجران ممثلة في بلدية الوديعة 12 فرصة استثمارية في مواقع متعددة، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".وتتضمن الفرص المطروحة إنشاء وتشغيل وصيانة 11 موقعاً تشتمل على أنشطة تجارية، ومحلات تجارية ومبنى سكني تجاري, إضافة إلى إنشاء وتشغيل وصيانة ملعب كرة قدم قائم.ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين بالتنافس إلى الاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص".// انتهى //08:51ت م0016