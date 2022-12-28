مكة المكرمة 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واساستقبلت الرئاسة العامة لشؤون العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي أمس, 100 من المسلمين الجدد القادمين من شتى أنحاء العالم لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي، والمرافق التابعة للرئاسة.وشمل البرنامج الخاصة فيهم, تعريفهم بمبادئ الإسلام الحنيف، وتعليمهم مناسك العمرة، من خلال إقامة عدد من الدروس في الأمور الفقهية، كما وفرت وكالة شؤون التوعية الميدانية عدد من المطوفين لمرافقة المسلمين الجدد داخل المسجد الحرام، كما قام الوفد بزيارة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.// انتهى //09:01ت م0018