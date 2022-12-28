مانيلا 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واسلقي 25 شخصاً مصرعهم جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي اجتاحت الفلبين مؤخراً.وأوضحت الوكالة الوطنية الفلبينية للكوارث اليوم، أن أكثر من 390 ألف شخصاً في 29 إقليماً، تضرروا من سوء الأحوال الجوية.وأضافت أن فرق الطوارئ لا تزال تبحث عن 26 شخصاً معظمهم من الصيادين لم يعرف حتى الآن مصيرهم.// انتهى //09:05ت م0019