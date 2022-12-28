سكاكا 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واستواصل أمانة منطقة الجوف تنفيذ عدد من مشروعات تأهيل وتطوير الطرق في مدن ومحافظات المنطقة، حيث أنهت الأمانة مشروع تطوير وتأهيل امتداد شارع الأربعين المعتمد (غرب الطوير) بطول 1 كلم وتم فتح الطريق.وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن امتداد شارع الأربعين يُعد من المحاور الحيوية، حيث أن المشروع يسهم في ربط الأحياء والأنشطة في الجهة الغربية من المدينة بالأحياء والأنشطة في الجهة الجنوبية للمدينة ويسهل الوصول على السكان.ويعد المشروع أحد نتائج مبادرة الطرق الحضرية التي تهدف لفتح محاور جديدة بالمدينة تكون رديفا للمحاور القائمة، وتم تصميم الطريق لتحقيق معايير السلامة المرورية بالمسارات والتقاطعات وإنشاء الدوارات بما يسهم في تدفق الحركة المرورية عبر ربط الكتل العمرانية ببعضها لتخفيف الضغط عن باقي المحاور بالمدينة.وشملت أعمال المشروع سفلتة 32 ألف م2، وزراعة 200 شجرة، وتهيئة 500 م2 من المسطحات الخضراء وتركيب 25 عمود إنارة.وأكد أمين الجوف استمرار العمل في جميع مشاريع مدن ومحافظات وقرى المنطقة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وفقا لتوجيهات سمو أمير المنطقة ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.// انتهى //09:11ت م0021