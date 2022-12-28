الرياض 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واسنظمت قوات أمن المنشآت بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (إكسبرو)، ورشة عمل بعنوان "نشر ثقافة كفاءة الإنفاق وشرح مفاهيمها وأساسياتها لمنسوبي القوات"، بحضور فريق عمل تحقيق كفاءة الإنفاق في القطاع وعدد من منسوبي الإدارات ذات العلاقة.وسلطت الورشة الضوء على تعريف كفاءة الإنفاق وأساسياتها ومفاهيمها، وأهمية كفاءة الإنفاق، واستعراض ما حققته قوات أمن المنشآت من منجزات ومستهدفات في ذلك، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.// انتهى //09:18ت م0022