عمّان 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واساختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، البرنامج التدريبي السادس عشر في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، وذلك بمشاركة متطوعين من مختلف التخصصات الطبية، والنفسية والاجتماعية والتربوية.وقدم الفريق التطوعي خلال البرنامج دورات تدريبية في مجالات العيادات الطبية وتدريب الكوادر الطبية، والتعليم، والدعم والتمكين الاقتصادي، والاستشارات النفسية والأسرية، والإسعاف والبحث والإنقاذ، استفاد منها 1.585 فردًا.ويأتي ذلك ضمن البرامج التطوعية التي ينظمها مركز الملك سلمان للإغاثة إيمانًا منه بأهمية العمل التطوعي الذي يعد إحدى الممارسات الإنسانية المرتبطة بكل معاني الخير والعطاء.// انتهى //09:32ت م0024