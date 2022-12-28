بيروت 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع الكسوة الشتوية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجًا من المجتمع المستضيف في مدينة صيدا بالجمهورية اللبنانية، وذلك ضمن مشروع كنف 2022م الذي ينفذه المركز بالتعاون مع صندوق الزكاة في جبل لبنان.ووزع المركز أمس الأول 568 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة، حيث استفاد منها 568 فردًا من الأسر اللاجئة السورية والفلسطينية، وكذلك الأسر المضيفة ذات الاحتياج.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للاجئين والفئات الأكثر احتياجاً في لبنان.//انتهى//09:58ت م0027