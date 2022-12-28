الرباط 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واستناقلت الصحف المغربية الصادرة اليوم، توقعات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بأن تنتهي الموجة الحالية لكوفيد-19 في الأيام القليلة القادمة في المغرب، لتدخل فترة جديدة ستتميز عمومًا بانتشار ضعيف للفيروس.وأوردت صحف الرباط دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى اعتماد أنظمة صحية أكثر قدرة على التحمل، تدعمها تغطية صحية شاملة، وذلك في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للتأهب للأوبئة.وتطرقت صحف الأربعاء إلى توجه وفد حكومي إثيوبي إلى إقليم تيجراي شمال البلاد لإجراء أول زيارة رسمية لممثلين فدراليين؛ لمتابعة تطبيق البنود الرئيسة لاتفاق السلام بين الجانبين.وتناقلت الصحف إعلان كوريا الجنوبية عزمها على إنشاء وحدة عسكرية متخصصة في الطائرات من دون طيار؛ لمواجهة تهديدات جارتها الشمالية.ونشرت قرار السلطات الصينية إلغاء الحجر الصحي الإجباري بالنسبة للقادمين من الخارج اعتبارًا من 8 يناير المقبل، بعد رفع معظم إجراءات مكافحة كوفيد 19 بالبلاد.// انتهى //10:02ت م0028