المدينة المنورة 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واسيقضي العديد من زوّار المدينة المنورة جزءاً من فترة وجودهم في المدينة المنورة لاستكشاف معالمها التاريخية, والطبيعية وجبالها وأوديتها الشهيرة.ووثّقت "واس" أمس أوقات ماتعة قضاها مئات الزائرين في متنزه "البيضاء" البرّي شمال المدينة المنورة, الذي تحيط به الجبال من ثلاث جهات, ويحوي أشجاراً كثيفة تم زراعتها والعناية بها ضمن برنامج تشجير بدأ قبل عدة سنوات, وأماكن مخصّصة للجلوس بين أحضان الطبيعة.ويبدأ برنامج الزائرين منذ الصباح الباكر, يستقلون خلاله الحافلات انطلاقاً من أماكن سكنهم, ليسلكوا طرقاً تصل مباشرة إلى المنتزه البرّي, فيما تعدّ فترة النهار من فصل الشتاء الوقت الأمثل للاستمتاع بالأجواء بين رمال وجبال المتنزه الذي يجمع أهالي المدينة المنورة وزائريها للاستمتاع بتجربة سياحية في المكان الذي يحتوي على أماكن لبيع المأكولات والأغذية, وخيارات ترفيهية عديدة مثل: ركوب الجمال, وألعاب مخصّصة للصغار في مساحات رملية شاسعة.// انتهى //10:12ت م0029