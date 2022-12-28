حفر الباطن 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واسأطلقت أمانة حفر الباطن خدمات المتجر البلدي عبر تطبيق بلدي، الذي يجمع مزودي خدمات المدن مع طالبي الخدمات البلدية، بهدف تعزيز مبدأ الموثوقية والاطلاع على تجارب المستفيدين وتقييم المنشأة المنفذة للخدمات واستعراض أسعار الخدمات.وأكدت أمانة حفر الباطن حرصها على الإسهام في رفع مستوى جودة حياة الفرد بالمدن والمحافظات التابعة لها، مشيرة إلى أن المتجر البلدي يتيح عدّة خدمات متمثلة في: الرخص التجارية، وخدمات السكن الجماعي، والخدمات الإنشائية.يذكر أن المتجر البلدي يقدّم للمكاتب الهندسية المعتمدة في تطبيق "بلدي"، وباقي مزودي الخدمات فرصًا متعددة؛ لتوسيع نطاق أعمالهم، وتقديم خدمات لأكبر شريحة من العملاء، وذلك لضمان استمراريتها في سوق العمل، وتحقيق الاستدامة المالية لمنشآت وخلق بيئة تنافسية جاذبة في سوق العمل.// انتهى //10:13ت م0030