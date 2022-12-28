القدس المحتلة 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واساقتحم مستوطنون اليوم، باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وفي السياق ذاته، حذرت مؤسسات فلسطينية في القدس من عمليات التهويد للمسجد الأقصى، والتي تسير بوتيرة متسارعة، لفرض واقع تهويدي جديد.وفي موضوع متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاثة فلسطينيين في رام الله وبيت لحم بعد مداهمة عدة منازل، وفق ما أفادت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرى في جنين شمال الضفة الغربية وداهمت عدة منازل، وعبثت بمحتوياتها.// انتهى //10:14ت م0031