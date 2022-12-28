القدس المحتلة 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، التحركات الفلسطينية للمطالبة بالإفراج عن جثامين الشهداء، الذين يحتجزهم الاحتلال الإسرائيلي فيما يعرف بمقابر الأرقام، وكذلك قمع الاحتلال لمسيرات انطلقت في عدة مدن وبلدات فلسطينية؛ للمطالبة بالإفراج عن جثامين الشهداء، مما أسفر عن إصابة العشرات بجروح وحالات اختناق.وتناولت صحف الأربعاء تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، التي أكد فيها أنه تم اتخاذ إجراءات لمواجهة التضخم المالي، وتوفير الدعم لمنع ارتفاع الأسعار، وأنه رغم التحسن في الأداء الاقتصادي، إلا أن العجز في الموازنة بقي حاصلاً، بسبب تراجع المساعدات الدولية، والاقتطاعات المالية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي من الأموال الفلسطينية.وتحدثت صحف فلسطين عن استيلاء المستوطنين على أراض فلسطينية في سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع اقتحاماتهم المستمرة لباحاته.واهتمت بإعلان القاهرة عن طرح مزايدة عالمية للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في البحر المتوسط ودلتا النيل، والتي تشمل 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل بواقع 6 مناطق بحرية ومثلها برية.// انتهى //10:18ت م0032