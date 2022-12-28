الرياض 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واسأطلقت الإدارة العامة لجودة التدريب المرحلة الأولى من منصة قياس جودة المهارات العملية، والتي تهدف إلى قياس وتقييم المهارات العملية للمتدربين والمتدربات عبر منصة التدرب الإلكتروني، والتي من خلالها يتم ربط المهارات العملية بالأهداف التفصيلية لكل مقرر تدريبي، وذلك ضمن اهتمام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تحقيق الجودة في منشآتها التدريبية وفق معايير دقيقة للمناهج وأدوات التقييم والتشارك مع قطاع الأعمال وحوكمة الأعمال والشؤون الإدارية والتطوير المهني وكافة مخرجات التدريب، حيث تتجاوز المعايير (37 معياراً لرصد منهجية جودة التدريب، والتي نتج عنها إنجاز عدد من المشاريع التقنية وتحديث عدد من الأدلة الإجرائية، وأتمتة (126) دليلاً إجرائياً ونماذج تدعم الاعتماد المؤسسي.من جهة أخرى بلغ إجمالي أعداد خريجي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للفصل التدريبي الأول لعام 1444هـ (20,600) خريج، وبلغ عدد المقبولين في جميع برامج المؤسسة خلال الفصلين الأول والثاني 1444هـ (103،456)، حيث حققت الكلية التقنية بجدة الأعلى في القبول من كليات البنين، في حين حققت الكلية التقنية للبنات بالرياض الأعلى في القبول من كليات البنات، وفيما يخص المعاهد الصناعية فقد حقق المعهد الصناعي ببيشة الأعلى في القبول.يُذكر أن المؤسسة أطلقت عدداً من المبادرات والجوائز والمكافأة التي تهدف إلى تشجيع التنافس بين المتدربين والمتدربات نحو التفوق والتميز التدريبي، حيث أطلقت مبادرة "أنت تستاهل" وهي أحدى مبادرات الإدارة العامة لشؤون المتدربين، والتي تعد مؤشراً رئيساً لمستوى العملية التدريبية ونجاحها وتقدمها وفق المعايير المحددة لها، حيث يحفز كل متدرب للنجاح والتفوق في التدريب والحصول على أعلى الدرجات في المقررات التدريبية، وتحقق المبادرة مبدأ تكافؤ الفرص للجميع وتحفيز المتدربين نحو التفوق ورفع معدلهم باستمرار، وتعزيز الجوانب التربوية الإيجابية لديهم، وذلك من خلال طرح عدة مكافآت وجوائز وهي: مكافأة المؤسسة للتفوق العلمي "للخريجين"، ومكافأة المؤسسة للتفوق العلمي "للفصلية"، وجائزة معالي المحافظ للمتدرب المثالي.// انتهى //10:23ت م0033