تبوك 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واساختتم مجلس شباب منطقة تبوك أمس، الورش التدريبية التابعة لمبادرة "ديم تبوك"، التي نظمها المجلس بمقره بإمارة المنطقة، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية.وأوضحت عضو مجلس شباب المنطقة ومسؤولة المبادرة أمل ساير العنزي، أن المبادرة تضمنت تنظيم برامج تدريبية ودورات وورش عمل لعدد من شباب وفتيات المنطقة، تمحورت حول دراسة الجدوى الاقتصادية، والتسويق الإلكتروني، وصناعة العلامة التجارية، والتأسیس القانوني للمشروع الریادي.وأشارت إلى أن الهدف من تنظيم هذه المبادرة هو إثراء روح الريادة ومساعدة الشباب والفتيات على إطلاق مشاريعهم، بالتعاون مع شركاء النجاح في المنطقة، وذلك بتدريبهم وتقديم الخدمات اللوجستية لهم، ودعم وتشجيع الطموحين منهم؛ لتأهليهم وتمكينهم في ريادة الأعمال، وإيجاد فرص عمل حقيقية ومتجددة، وتقديم الدعم الكامل لهم لتحقيق أهدافهم.// انتهى //10:33ت م0034