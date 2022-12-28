بيشة 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واستمكن فريق طبي من قسم الجراحة بمستشفى الملك عبدالله ببيشة من إنقاذ مريض يعاني من وجود ثقبين كبيرين في المعدة تسببت له في حالة إغماء وتسمم في الدم.وقالت صحة بيشة: إن المريض حضر إلى قسم الطوارئ وهو في حالة إغماء وبعد الكشف عليه وعمل الأشعة والتحاليل الطبية اللازمة، تبين وجود ثقبين كبيرين في المعدة من الأمام بطول 2 سم ومن الخلف بطول 4 سم مما تسبب في تسمم في الدم وهبوط حاد في الضغط وقصور في بعض أجزاء الجسم ومنها الكلى.وأضافت أنه جرى إنعاش المريض وبعد استقرار حالته تم نقله إلى غرفة العمليات، وأجريت العملية، إذ تم استكشاف وجود كمية من الصديد، وتم استئصال ثلاث أرباع المعدة وتوصيلها مع الأمعاء وعمل أنبوب تغذية مع الأمعاء - وبفضل الله -عادت الأعضاء التي تضررت من جراء التسمم للعمل ومنها الكلى والأعضاء الأخرى، وتم نقل المريض إلى قسم العناية المركزة لإكمال المراحل العلاجية حتى تحسن وخرج من المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة.يذكر أنه خلال شهر نوفمبر الماضي تم استقبال 9426 مستفيداً في طوارئ المستشفى, بالإضافة إلى استقبال 10855 مستفيداً من خدمات العيادات الخارجية, فيما تم إجراء 523 عملية جراحية.// انتهى //10:43ت م0035