القاهرة 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتطوير الموانئ بشكل تنموي متكامل يمتد إلى المحيط الجغرافي لها، ولتكوين ظهير من المناطق اللوجستية، لزيادة الطاقة الاستيعابية بها، بما يعزز من قدرتها على دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد.وأخبرت أن القوات المسلحة المصرية نفذت خلال العام الذي أشرف على الانقضاء عددًا من التدريبات المشتركة داخل وخارج مصر بلغت 29 تدريبًا، منها 23 داخل الحدود و6 خارج مصر.وتطرقت الصحف إلى تأكيد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفى أن المجلس يسعى لمعالجة النقاط الخلافية بين مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.وعرجت على إعلان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، استعداده للتوسط في قضية "قمة السلام" التي تدعو إليها أوكرانيا، إذا وافقت جميع الأطراف، بما في ذلك روسيا.// انتهى //10:52ت م0038