اقتصادي / مؤشر الأسهم اليابانية يغلق على انخفاض
الأربعاء 1444/6/4 هـ الموافق 2022/12/28 م واس
طوكيو 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واس
تراجعت الأسهم اليابانية اليوم مقارنة بالجلسة السابقة، التي سجلت فيها أعلى مستوى في أسبوع، بضغط من تراجع أسهم شركات الرقائق العالمية خلال الليل والمخاوف إزاء وضع انتشار كوفيد-19 في الصين.
وأغلق المؤشر نيكي منخفضًا 107.37 نقاط أو 0.41 % مسجلا 26340.50 نقطة، بينما فقد المؤشر حوالي 8.5 % حتى الآن هذا العام بما يشمل تراجعًا بنسبة 5.9 % في ديسمبر.
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