طوكيو 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واستراجعت الأسهم اليابانية اليوم مقارنة بالجلسة السابقة، التي سجلت فيها أعلى مستوى في أسبوع، بضغط من تراجع أسهم شركات الرقائق العالمية خلال الليل والمخاوف إزاء وضع انتشار كوفيد-19 في الصين.وأغلق المؤشر نيكي منخفضًا 107.37 نقاط أو 0.41 % مسجلا 26340.50 نقطة، بينما فقد المؤشر حوالي 8.5 % حتى الآن هذا العام بما يشمل تراجعًا بنسبة 5.9 % في ديسمبر.// انتهى //11:10ت م0040