القدس المحتلة 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واسأصيب شاب فلسطيني واعتقل آخر اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم بالضفة الغربية.وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم الدهيشة، وسط إطلاق النار والقنابل باتجاه الفلسطينيين، مما أدى لإصابة شاب، كما تم اعتقال آخر.وفي السياق ذاته، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استولت على مئات الدونمات الفلسطينية في الأغوار الشمالية ووضعت أسلاكاً شائكة عليها، كما استولت على مركبات ومعدات زراعية في منطقة الفارسية بالأغوار ضمن عمليات التوسع الاستيطاني التي تستهدف الأرض الفلسطينية.// انتهى //11:46ت م0048