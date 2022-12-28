الجزائر 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واسسلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، الضوء على إعلان وزير العدل الجزائري عبدالرشيد طبي أمس، أمام نواب البرلمان عن استرجاع ما قيمته 20 مليار دولار من الأموال التي كانت في حيازة رموز نظام حكم الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة وتمت مصادرتها بموجب أحكام قضائية بعد محاكمات استمرت ثلاث سنوات.وأخبرت عن تأكيد الرئيس التونسي قيس سعيد أمس مواصلة المسار الانتخابي من خلال إجراء الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية قبل نهاية شهر يناير القادم، وذلك موازاة مع دعوة اتحاد الشغل التونسي إلى تأجيلها إلى غاية توفر الظروف السياسية الملائمة لإجرائها.وتحدثت صحف الأربعاء عن قرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" المنعقدة بالعاصمة النيجيرية أبوجا، إنشاء قوة إقليمية تتدخَّل عند الضرورة، سواءً كانت مسألة أمن أم إرهاب أم إعادة النظام الدستوري في الدول الأعضاء، في خطوة تهدف لإعادة ضبط المنظومة الأمنية والسياسية بلمسة أفريقية.وتطرقت إلى مستجدات الحالة الوبائية في الصين، مشيرةً إلى خوض السلطات الصحية في البلاد معركة مأساوية ضد فيروس كورونا في ظل ارتفاع إجمالي عدد الوفيات في البلاد التي رفعت مطلع ديسمبر معظم إجراءات مكافحة الفيروس السارية منذ عام 2020، إلى 5 آلاف و245 حالة.// انتهى //12:00ت م0049