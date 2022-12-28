تونس 4 جمادى الاخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، ضمن اهتماماتها تشديد الرئيس التونسي قيس سعيد خلال استقباله لرئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، على أنه لامجال للتفريط في المؤسسات والمنشآت العمومية عكس ما يتم تداوله.واهتمت بالمحادثات التي أجراها وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي مع المستشار السياسي والدبلوماسي للأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية السفير ديزيرية ديارو هيريرا ، وتناولا خلالها الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافةً إلى مناقشة سُبل تعزيز التعاون بين تونس والمنظمة.وأوردت فحوى بيان لوزارة الصحة التونسية أبلغت فيه عن استكمال 6 ملايين و398 ألفاً و305 أشخاص التلقيح المضاد لفيروس كورونا في تونس، مشيرةً إلى أنه أصيب بوباء كورونا في تونس، منذ انتشاره قبل اكثر من عامين، 1 مليون و 147 الفاً و 571 شخصاً، وتوفي جراء الوباء 29 ألفاً و 284 شخصاً.ونقلت صحف الأربعاء تأكيد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أنَّ المجلس يسعى لمعالجة النقاط الخلافية بين مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وذلك خلال لقاءين منفصلين جمعاه بالأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط وممثلي وسفراء الدول العربية الدائمين لديها، في مقر المنظمة بالعاصمة المصرية القاهرة.// انتهى //12:02ت م0050