سكاكا 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واسبارك صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف لنادي القريات الرياضي لحصول فريقه الأول لكرة القدم بطولة دوري منطقة الجوف والحدود الشمالية، وتأهله للتصفيات المؤهلة لدوري الدرجة الثالثة.جاء ذلك خلال استقبال سموه رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي القريات الرياضي اليوم بمكتبه بالإمارة في مدينة سكاكا، بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة مريح بن مصلح المريح، ورئيس مجلس إدارة نادي القريات الرياضي سالم بن عبدالعزيز الزيد, يرافقه إداريي وأعضاء مجلس الإدارة والشرف.ونوّه سمو أمير منطقة الجوف بما تحظى به الرياضة في المملكة من اهتمام وعناية من القيادة الرشيدة - أيدها الله -، التي أسهمت في رفع مستوى الرياضة وتحقيق المزيد من الإنجازات لكافة الأندية بالمملكة, مثنياً على ما تحقق من إنجازات لرياضة الوطن على أكثر من صعيد.وأضاف سموه أن ما حققه نادي القريات من إنجاز دليل على ما يزخر به وأندية المنطقة من مواهب متميزة، وأن هذه الإنجازات تدل على حرص الأندية الرياضية بالمنطقة على التميز الرياضي بمختلف مجالاته.وأشار سموه إلى أن الأيام المقبلة ستشهد مزيداً من التقدم لجميع أندية المنطقة بكافة أنشطتها الرياضية المختلفة لإطلاق مبادرة سموه للتطوير الرياضي من مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة التي تهدف إلى الارتقاء بالمستويات الفنية وتطوير الرياضة من كافة النواحي, سائلاً الله تعالى العون والتوفيق لنادي القريات وأندية المنطقة.من جهته عبر كل من مدير فرع وزارة الرياضة، ورئيس نادي القريات، عن شكرهم لسمو أمير المنطقة على اهتمامه ودعمه للأندية الرياضية بالمنطقة وتشجيعه المستمر، وما يلقونه من توجيهات سديدة تصب في مصلحة الرياضة بالمنطقة.// انتهى //12:05ت م0052