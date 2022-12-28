الأحساء 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واسأقامت جامعة الملك فيصل بالتعاون مع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة أمس، برنامجاً توعوياً بعنوان " الإسعافات الأولية للأشخاص ذوي الإعاقة "، وذلك بمقر الجامعة الرئيسي بالهفوف.ويهدف البرنامج إلى التوعية المجتمعية في مجال الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وطرق التعامل معهم في حالتهم المرضية وكيفية تقديم الإسعافات الأولية لهم بشكل مناسب.وناقش البرنامج عدة محاور أبرزها: المهارات والمعرفة بالحالات الحرجة لذوي الهمم من الإنعاش القلبي الرئوي في السرير، الاستجابة لنوبة صرع والاختناق، إضافةً إلى تقرحات الضغط وعلامات العدوى، فنون التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف الأعمار.// انتهى //12:08ت م0053