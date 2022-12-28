الأحساء 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واساختتمت أمس الفعاليات الفنية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، التي نظمتها جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء بالتعاون جمعية الثقافة والفنون بالأحساء،على مدى ثلاثة أيام، بمقر جمعية الثقافة والفنون، بمشاركة ٥٠ من الذكور والإناث من الأشخاص ذوي الإعاقة.وتضمَّنَت الأركان الفنية للفعاليات لوحاتٍ تشكيليةً،ومجسماتٍ فنيةً، ورسمًا حرًّا، وتصويرًا ضوئيًّا، وأعمال النحت والنسيج والخشب، وخامات أخرى متعددة.ونوَّه المدير التنفيذي لجمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء عبداللطيف الجعفري، بإنجازات ومواهب الأشخاص ذوي الإعاقة وما يمتلكونه من حسٍّ فنِّي وإتقان في العمل، مشيرًا إلى أن الفعاليات تضمنت مسابقاتٍ وأنشطةً متنوعةً.// انتهى //12:29ت م0056