المدينة المنورة 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واسأطلقت وكالة شؤون المسجد النبوي, حلقات تعليمية تستهدف فئة الأشخاص ذوي الإعاقة, يقدّمها معلمون متخصصون في عددٍ من المجالات التعليمية.وبينت الوكالة أن الحلقات تستهدف فئات الصمّ, والمكفوفين, والمصابين بالتوحّد, والمعاقين حركيًا, وتشمل تحفيظهم القرآن الكريم, وإشراكهم في حلقات للمتون العلمية تقدّم بلغة الإشارة, إضافة إلى حلقات لعلاج عيوب النطق, وحلقات - عن بعد - مباشرة, كما توفّر لهم وسائل النقل المجاني.ودعت الوكالة الراغبين بالتسجيل إلى التوجه لموقع الحلقات بالمسجد النبوي, أو عبر الموقع الإلكتروني للوكالة.//انتهى//12:30ت م0057