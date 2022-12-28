لندن 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واسأفادت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA)، بأن بيانات مستجدات فيروس كورونا ستتوقف عن النشر يناير المقبل، وأن نشرها لم يعد ضروريًا.وأوضح كبير علماء البيانات الدكتور نيك واتكينز، أن ذلك يرجع إلى تعايش المملكة المتحدة مع فيروس كورونا، بسبب اللقاحات والعلاجات.وأكدت الوكالة أن مستجدات فيروس كورونا ستستمر في المراقبة لكن بطرق أخرى.// انتهى //12:32ت م0058