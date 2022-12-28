مكة المكرمة 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واسأطلقت جامعة أمِّ القُرى ممثَّلة في معهد اللغة العربيَّة للنَّاطقين بغيرها اليوم بالتَّعاون مع معهد البحوث والدِّراسات الاستشاريَّة البرنامج التَّدريبي الخاص بسلسلة جامعة أمِّ القرى التَّدريبيَّة لمعلمي اللغة العربيَّة للنَّاطقين بغيرها من هولندا؛ وذلك بمقر المعهد بالعزيزيَّة.وأكَّد عميد معهد البحوث والدِّراسات الاستشاريَّة الدكتور محمد الشريف أنَّ انطلاق هذه السِّلسلة التَّدريبيَّة يهدف إلى التَّأهيل والتَّدريب على الأسس اللازمة لتعليم اللغة العربيَّة وعلومها للمعلمين، وإثراء مهارات التَّدريس لديهم؛ مشيداً بجهود المعهدين في تنظيم مثل هذه البرامج التَّدريبيَّة والاستشاريَّة، والمرتكزة على التّقنيات التَّعليميَّة الحديثة وأمهر المتدرِّبين المتخصِّصين.من جهته أوضح وكيل معهد اللغة العربيَّة للنَّاطقين بغيرها للشُّؤون الأكاديميَّة الدكتور عبدالرحمن القرني أنَّ هذا البرنامج يأتي انطلاقاً من دور المعهد في تدريب وتأهيل المعلمين في مجال اللغة العربيَّة للنَّاطقين بغيرها؛ مضيفاً أنَّ عدد السَّاعات التَّدريبيَّة بلغ 48 ساعةً تدريبيَّة، لما يقارب 12 حقيبةً تدريبية.وبيّن أن البرنامج يرتكز على موضوعات متخصِّصة تتعلَّق بتعليم المهارات اللغويَّة:(الاستماع، والقراءة، والكتابة، والمحادثة، وعناصر اللغة من المفردات، والتَّراكيب، والأصوات).// انتهى //12:32ت م0059