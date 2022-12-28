الرباط 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واسفازت مؤسسة الملك فيصل الخيرية في المملكة، إلى جانب المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في مملكة البحرين، ومؤسسة الخدمات التربوية الاجتماعية في جمهورية باكستان الإسلامية، بجائزة الإيسيسكو-الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للتطوع في تطوير المنشآت التربوية بدول العالم الإسلامي، والتي تشمل ثلاثة فائزين بالمشاريع التربوية والتعليمية المتميزة في العالم الإسلامي.وأعلنت الإيسيسكو ومؤسسة الشيخ حمدان اليوم، أنَّ الفائزين تقدموا بمشاريع نموذجية، وإنجازات ميدانية شملت تأسيس الجامعات، وإنشاء المجمعات التعليمية، وتأسيس المراكز وبرامج التدريب الفني والتأهيل المهني، داخل بلدانها وفي المناطق العربية والآسيوية والأفريقية.وتُمنح هذه الجائزة كل سنتين، ويحصل كل فائز على درع الجائزة ومكافأة مالية، يتم توظيفها في دعم وتطوير المشروع الفائز أو العمل التربوي بصفة عامة.// انتهى //13:36ت م0085