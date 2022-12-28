رفحاء 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واساختتمت الجمعية السعودية لطب الأسنان، ‏بالتعاون مع مركز الرعاية النهارية للمعاقين، ومركز طب الأسنان التخصصي، بمحافظة رفحاء أمس، مبادرة "صحة الفم والأسنان" التي أقيمت على مدى خمسة أيام.واستهدفت المبادرة 25 مستفيدًا من المعاقين ومنسوبي مركز الرعاية النهارية برفحاء.وأوضحت الجمعية السعودية لطب الأسنان أنَّ هذه المبادرة تأتي تماشياً مع أهدافها وتطلعاتها في القيام بدور مؤثر وفاعل وإتاحة الفرص التطوعية في مجالات الرعاية الصحية بشكل عام، بما يسهم في الحفاظ على صحة أفراد المجتمع وتعزيز الصحة العامة، وتأمین السلامة والوقاية من الأمراض المتعلقة بالفم والأسنان.يُذكر أنَّ الجمعية تنفذ العديد من البرامج والمبادرات التطوعية التي تهدف إلى توعية المجتمع حول عددٍ من المواضيع المتعلقة بصحة الفم والأسنان، وتحقيق الخدمة الوقائية والعلاجية والتوعوية.// انتهى //13:39ت م0088