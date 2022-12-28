نجران 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز نائب أمير منطقة نجران، في مكتبه اليوم، اللواء ركن عبدالله بن حسين السبيعي.وبارك سموّه تعيين اللواء السبيعي قائداً لقوة شروره، راجياً له التوفيق بخدمة الدين ثم المليك والوطن.بدوره أعرب اللواء السبيعي من جانبه، عن اعتزازه بخدمة الوطن في منطقة نجران، متمنياً التوفيق لمنسوبي القوات المسلحة في القيام بالمهام والواجبات المناطة بهم.// انتهى //13:42ت م0090