الدمام 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واسباشرت أمانة المنطقة الشرقية عمليات سحب وتصريف أكثر من 12 ألف متر مكعب من مياه الأمطار التي شهدتها محافظة الخفجي مطلع الأسبوع الجاري.وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية في بلدية محافظة الخفجي قامت خلال فترة هطول الأمطار بسحب أكثر من 6800 متر مكعب عبر قنوات تصريف مياه الأمطار، و5678 متر مكعب عبر المعدات، وذلك بمشاركة 48 عاملاً و19 معدة.وأكدت الأمانة أنها فعّلت خطة الطوارئ الموضوعة مسبقاً، التي كان لها الأثر الإيجابي في تصريف مياه الأمطار، إضافة إلى التركيز على المواقع الغير مخدومة بشبكة تصريف مياه الأمطار، كما أن محطة تصريف مياه الأمطار عملت بالطاقة الاستيعابية المناسبة لهذه الحالة المطرية.// انتهى //13:47ت م0092