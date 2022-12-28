الرياض 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واسبرئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز - رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد، عُقد في مقر المؤسسة بالرياض اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022، الاجتماع الثاني لمجلس أمناء مؤسسة الملك خالد في دورته 49، بحضور أصحاب السمو أعضاء المجلس، وسمو الرئيس التنفيذي للمؤسسة.وفي بداية الاجتماع رحب سمو رئيس مجلس الأمناء بالحضور، إثر ذلك استعرض المجلس جدول الأعمال واستمع إلى تقارير البرامج التي تشهدها المؤسسة، بما فيها من أنشطة وفعاليات ومبادرات وحملات تم تنفيذها خلال العام 2022م، منوهاً بالدور الذي تضطلع به المؤسسة في إطار الدعم والتمكين والتطوير، بما يحقق رؤية المؤسسة في خلق فرص متكافئة وبيئة مستدامة، كما ناقش المجلس في اجتماعه عدداً من الموضوعات، واستعرض الموازنة المالية لعام 2023.// انتهى //13:49ت م0093