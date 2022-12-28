عرعر 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه اليوم، قائد القوات الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة المُعيّن حديثاً المقدم زيد بن سعد المطيري.وهنأ سموه المقدم المطيري بمناسبة تعيينه، متمنياً له التوفيق في المهام الموكلة إليه.من جهته أكد قائد القوات الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة حرصه وجميع العاملين في القوات الخاصة لأمن الطرق على بذل المزيد من الجهود بما يحقق التطلعات.// انتهى //14:12ت م0097