حائل 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة حائل، رعى وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشؤون التنموية المكلف عماد بن عيد الصبحي, بمدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل اليوم, الحفل الختامي لأولمبياد آبار للرياضة المدرسية، والتي تنظمها شركة مياه آبار حائل بالتعاون مع إدارة التعليم بالمنطقة وفرع وزارة الرياضة.واشتمل اليوم الختامي على مسابقة الشطرنج (نساء)، ومسابقة ألعاب القوى، ومسابقة السباحة، ومسابقة الألعاب الإلكترونية ، ومسابقة كرة قدم صالات.وفي نهاية الحفل توّج وكيل الإمارة المساعد الفائزين وكرم المساهمين بنجاح الأولمبياد.حضر الحفل مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور منذر البليهد، ومدير فرع وزارة الرياضة أحمد روزي، والرئيس التنفيذي لشركة آبار حائل للمياه عواد الرضيمان.// انتهى //14:56ت م0111