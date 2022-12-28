جدة 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة اليوم، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" سامي بن إبراهيم الحسيني.واستمع سموه إلى شرح عن أبرز أعمال الهيئة المقدمة لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والأنشطة التي قُدمت لتعزيز روح وثقافة العمل الحُر في منطقة مكة المكرمة.يشار إلى أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة مكة المكرمة وصل حتى الربع الثالث لهذا العام أكثر من 200 ألف منشأة بزيادة بلغت 63 % عن العام السابق، تتوزع في العديد من القطاعات، كتجارة التجزئة، تشييد المباني، أنشطة خدمات الأطعمة والمشروبات، إضافة إلى تجارة الجملة.وتعد منطقة مكة المكرمة من الأسواق المستهدفة الواعدة للاستثمار، وتتميز بمنظومة قوية للأعمال التجارية وفرص لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما تعد مركزًا جاذبًا للقوى العاملة ذات المهارات العالية.ويقدم مركز دعم المنشآت التابع للهيئة في محافظة جدة حزمة من البرامج لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال، ويشمل ذلك دعم الأعمال والاستشارات والعرض على المستثمر والتدريب وخدمات تطوير الأعمال والإرشاد وربط المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع المنشآت الكبيرة في المنطقة.// انتهى //14:58ت م0112