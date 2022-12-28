الدمام 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية اليوم , فعاليات احتفاء باليوم العالمي للغة العربية، بحضور القيادات التعليمية ومشرفي اللغة العربية وعدد من معلمي اللغة العربية، ومشاركة عدد من الطلبة، وذلك بمقر تعليم المنطقة.وأكد مدير تعليم المنطقة الدكتور سامي العتيبي، السعي لمواكبة التطوير المستمر لتجويد خارطة المنظومة التعليمية بشكلٍ عام، والرفع من معايير مناهج تدريس اللغة العربية بشكلٍ خاص، بوصفها لغة حضارة وقبل ذلك جعلها الله سبحانه لغة القرآن الكريم.وتضمنت الفعاليات مشاهد تمثيلية جسدت سجال المعلقات، وتحكيم الشعر والشعراء، إضافة إلى معرض مصاحب ضم أركان القرآن الكريم، والخط العربي، والخطابة والإلقاء، وتحدي الإعراب، وبحور الشعر.// انتهى //15:05ت م0113