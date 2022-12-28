الرياض 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واسشهد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، اليوم، توقيع مذكرتي تفاهم، الأولى بين وزارة البيئة والمياه والزراعة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ لتحقيق التكامل ولتوحيد الجهود في مجال التطوير والتدريب والتوظيف والشراكات الإستراتيجية في قطاع البيئة، والأخرى بين المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي و"التدريب المهني" لتحقيق التزامات المملكة وبما يسهم في رفع الالتزام بالأنظمة والمعايير البيئية.وقام بالتوقيع من جانب الوزارة وكيل الوزارة للبيئة الدكتور أسامة بن إبراهيم فقيها، ومن جانب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الرئيس التنفيذي لشركة كليات التميز الأستاذ أيمن بن مصطفى آل عبد الله في مذكرة التفاهم الأولى, ونائب محافظ المؤسسة الدكتور عادل بن حمد الزنيدي في مذكرة التفاهم الثانية، ومن جانب المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي الرئيس التنفيذي المهندس علي بن سعيد الغامدي.وبموجب المذكرتين سيعمل جميع الأطراف على تشكيل فرق عمل للبدء بتنفيذ أوجه التعاون المشترك؛ لبحث إمكانية إنشاء أكاديمية وطنية للبيئة أو معهد شراكات إستراتيجية لتدريب وتأهيل كوادر وطنية لتلبية الاحتياج من المهن والتخصصات المستهدفة، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية بما يعزز بناء القدرات في المجالات البيئية المختلفة، بالإضافة إلى إعداد وتنفيذ ورش عمل وندوات ودورات تدريبية في المجالات المتعلقة بالحفاظ على البيئة وحمايتها، وتطوير الممارسات السليمة للتعامل مع وسائط التبريد القابلة للاشتعال، واستحداث وتنفيذ برامج تدريبية في مجال الالتزام البيئي.// انتهى //15:06ت م0114