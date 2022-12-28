الرياض 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واسوقَّعت الأكاديمية السعودية اللوجستية اليوم، اتفاقية تعاون مع مؤسسة البريد السعودي "سبل" لتدريب 100 متدرب ومتدربة في برنامج الدبلوم المشارك المبتدئ بالتوظيف بغرض توطين وتأهيل الكادر السعودي في مجال اللوجستيات وسلاسل الإمداد والتجارة الإلكترونية والميل الأخير بالإضافة إلى المبيعات والتسويق وخدمة العملاء وما يطلبه قطاع الأعمال في مجال اللوجستيات من تخصصات وبرامج تدريبية.ووقع الاتفاقية من جانب الأكاديمية المدير التنفيذي الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن العبدالكريم، ومثّل "سبل" المشرف العام على قطاعي رأس المال البشري والخدمات المشتركة المهندس أحمد بن محمد الجراد، وذلك بحضور معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف رئيس مجلس إدارة الأكاديمية السعودية اللوجستية الدكتور رميح الرميح و معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف أبانمي.وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز قيمة الصناعة اللوجستية وزيادة المعرفة بها، إضافة إلى تمكين الشباب السعودي من الحصول على فرص التعلم في مجال اللوجستيات، وذلك استكمالاً لجهود الأكاديمية المبذولة في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في تمكين الكفاءات الوطنية الشابة.// انتهى //15:06ت م0115