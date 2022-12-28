جازان 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان نائب رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بالمنطقة بمكتبه في الإمارة اليوم، صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز رئيسة مجلس إدارة جمعية "لزم" لتطوير العمل التطوعي, وصاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز عضو مجلس إدارة الجمعية, ومدير هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية المهندس ظافر بن عايض الفهاد.وشهد سموه خلال الاستقبال توقيع اتفاقية التعاون المبرمة بين جمعية لزم لتطوير العمل التطوعي وهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، والهادفة لتطوير نموذج العمل التطوعي، وتعزيز ثقافة التطوع لدى الشباب والفتيات في المحافظات الجبلية بالمنطقة، ورسم الخطط الاستراتيجية والتنفيذية لتطوير منظومة العمل التطوعي.وأكد الأمير محمد بن ناصر أهمية الاتفاقية وأثرها الإيجابي في تحقيق التطلعات الوطنية التنموية، ومستهدفات رؤية المملكة برفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي إلى ٥٪؜ والوصول إلى مليون متطوع بحلول عام ٢٠٣٠.// انتهى //15:06ت م0116