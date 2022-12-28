إسلام آباد 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واسالتقى وزير الشؤون المالية الباكستاني إسحاق دار اليوم في مكتبه بإسلام آباد بنائب رئيس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكي عزيز عبدالحكيموف الذي يزور باكستان حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.وأكد الوزير الباكستاني حرص بلاده على تعزيز التفاعل البنّاء مع أوزباكستان لدفع العلاقات الثنائية، معرباً عن رغبة الحكومة الباكستانية في تعزيز وتنويع الروابط التجارية والاقتصادية الثنائية بين البلدين.من جانبه أكد المسؤول الأوزبكي اهتمام بلاده الكبير بإقامة خط سكك حديدية وطرق برية بين البلدين عبر أفغانستان لتعزيز التبادل التجاري.// انتهى //15:10ت م0117