الرياض 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واسوقّع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية اليوم، مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني؛ لتفعيل العمل التكاملي بينهما، والاستفادة من الخبرات والخدمات التي تعزز عملهما لدعم البرامج الإلكترونية المتعلقة باللغة العربية وتطويرها.ومثّل المجمع في التوقيع الأمين العام المكلف الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي، في حين مثّل المركز المدير العام الدكتور عبدالله بن محمد الوليدي.وجاءت مذكرة التفاهم لتقوية التعاون بين الطرفين وتطويره، ولتعزيز التحول الرقمي والابتكار في اللغة العربية من خلال التعليم والتدريب الإلكتروني، والتعاون في بناء المعاجم الإلكترونية في المجال التعليمي، وبناء مبادرات مشتركة لإثراء اللغة العربية في التعليم والتدريب الإلكتروني، إضافةً إلى التعاون في مجال ترجمة المقررات، والبرامج التدريبية إلى لغة الإشارة (لفئة الصم) للمنصات المتكاملة مع المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني، والتكامل والربط مع منصة FutureX لإتاحة الوصول للمحتويات المحلية والعالمية.ومن ثمرات هذا التفاهم وفقاً لـلمذكرة: التعاون في مجال الرخص والمعايير، والتمكين من الشهادات الاحترافية، والتعاون على الربط مع المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني التي تتيح الوصول إلى المحتويات المحلية والعالمية والاستفادة من امتيازات المنصة اللاحقة، والتعاون في مجال الدراسات والاستشارات المتعلقة بتعليم اللغة العربية إلكترونيًّا وما يرتبط بها من مشاركة في البيانات التي تقيس الأثر للبرامج التدريبية المطروحة، إضافة إلى التعاون في إقامة الأنشطة والفعاليات المختلفة وغيرها من المبادرات العامة مثل التعاون في بناء برامج ومبادرات تسهم في تعزيز المحتوى العربي في التعليم الإلكتروني، وبناء أنشطة ومبادرات تسهم في رفع مستوى الوعي تجاه تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.يُذكر أن توقيع المجمع لمذكرة التعاون مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يندرج في آليات تحقيق المجمع لأهدافه الرئيسة، وفي مقدمتها العمل المستمر في خدمة اللغة العربية؛ لتواكب المتغيرات العصرية، وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.// انتهى //15:13ت م0118