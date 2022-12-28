المنامة 04 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,879.63 بارتفاع بلغ قدره 2.73 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 656.91 بارتفاع بلغ قدره 2.05 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهـم المتداولة مليونين و70 ألفاً و501 سهماً بقيمة إجمالية بلغ قدرها 646 ألفاً و750 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 86 صفقة.// انتهى //15:23ت م0120